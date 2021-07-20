Путин рассказал о будущем авиации

Беспилотники, роботизированные комплексы, искусственный интеллект — это те направления, по которым далее будет развиваться авиация. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин, открывая Международный авиакосмический салон (МАКС) в Жуковском.

«МАКС устремлен в будущее. А будущее - за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, применением в авиации искусственного интеллекта», — цитирует ТАСС Путина.

Представленные на Международном авиакосмическом салоне модели демонстрируют, что у российской авиации есть большой потенциал для развития, добавил президент.

«То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития. А наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику», — указал он.

Путин обратил внимание на то, что отечественные авиакомпании уже получают современные лайнеры Sukhoi Superjet 100, в ближайшее время «на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21». «За этим самолетом последует региональный Ил-114-300, легкий многоцелевой самолет "Байкал", а также новые вертолеты, которых давно ждут», — сказал президент.

«Уверен, что современная эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке. И тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли», — подчеркнул российский лидер.