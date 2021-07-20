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ЦБ для борьбы с инфляцией ужесточит денежную политику

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России в предстоящую пятницу вновь повысит ключевую ставку для борьбы с высокой инфляцией. Вся интрига в том, насколько ЦБ решится поднять ставку.

В июне годовая инфляция разогналась до 6,5% при цели ЦБ в 4% и прогнозе на этот год в 4,7-5,2%. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ в июле рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки шагами от 0,25% до 1%. Она отметила, что резкий рост ставки может создать сложности для финансового рынка.

«Как и ожидал ЦБ, продуктовая инфляция начала замедляться», — цитирует «Российская газета» главу управления дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Варвары Пономаревой. По ее словам, если последняя статистика будет на схожих уровнях, то Банк России может решить повысить ставку все же на 0,5 процентного пункта, до 6% годовых.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, ЦБ решится на более резкое повышение ставки: на один процентный пункт, до 6,5% годовых, поскольку за сохранение высокой инфляции играет ряд мощных факторов, в том числе рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах.

Банк России весной начал цикл повышения ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%. До этого ЦБ больше года снижал ключевую ставку на фоне низкой инфляции, а затем, когда наступила пандемия и начался кризис, уже и для помощи экономике через удешевление кредита.

После начала расти инфляция, в марте ЦБ свернул смягчение денежно-кредитной политики и объявил о фазе повышения ставки. Сейчас она составляет 5,5%.

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