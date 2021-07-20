Моргенштерн подписал контракт на бой в ММА

Популярный рэпер Моргенштерн заявил о подписании контракта с промоушеном смешанных единоборств «Hardcore FC MMA».
«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже.. Варианты по оппонентам в комменты», — написал основатель лиги Анатолий Сульянов.
При этом Моргенштерн согласился подписать контракт всего за 20 рублей. Пока неясно, пошутил Моргенштерн или реально планирует подраться с кем-то. Ранее скандальный рэпер конфликтовал с бойцами ММА и говорил, что они, а не он, подают плохой пример детям.
Grossmeister38rusЭти острейшие проблемы при каком президенте возникли ? Уже не смешно
askoltsmitovОстрейшая проблема России - Путин. У меня всё.
люмneHК выборам полностью победим коронавирус. Слава Единой России ! Где славянин , почему я должен за него...
jeryakobВот же дебилы. Нужно просто цены на фрукты поднять и тогда овощи не такими дорогими покажутся. Лайфхак...