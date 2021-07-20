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«Лицей» дарит бесплатную подписку для второго ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Образовательный сервис «Лицей» от Ростелекома проводит акцию до 31 августа, когда можно получить доступ для второго ребенка бесплатно.

Чтобы получить подписку, нужно создать второй аккаунт на платформе и активировать подписку в одном личном кабинете. Затем направить на почту lc@rt.ru электронный адрес и номер мобильного телефона двух личных кабинетов «Ростелеком Лицей». После этого станет доступна бесплатная подписка.

«Лицей» — помощник и онлайн-репетитор для школьников. Материалы составлены в соответствии с федеральными образовательными стандартами, но в совершенно отличном от школьного преподавания формате. В «Лицее» есть видеолекции, тренажеры и теоретические материалы по программам с 1 по 11 класс.

В «Лицее» также есть раздел «Развивающие курсы» — это дополнение к основным занятиям. Там ребенок может узнать о робототехнике, маркетинге, блокчейне, интернете вещей. А еще выучить английский. 

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Новости #Новости #Интернет #Образование
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