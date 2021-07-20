«Лицей» дарит бесплатную подписку для второго ребенка

Образовательный сервис «Лицей» от Ростелекома проводит акцию до 31 августа, когда можно получить доступ для второго ребенка бесплатно.

Чтобы получить подписку, нужно создать второй аккаунт на платформе и активировать подписку в одном личном кабинете. Затем направить на почту lc@rt.ru электронный адрес и номер мобильного телефона двух личных кабинетов «Ростелеком Лицей». После этого станет доступна бесплатная подписка.

«Лицей» — помощник и онлайн-репетитор для школьников. Материалы составлены в соответствии с федеральными образовательными стандартами, но в совершенно отличном от школьного преподавания формате. В «Лицее» есть видеолекции, тренажеры и теоретические материалы по программам с 1 по 11 класс.

В «Лицее» также есть раздел «Развивающие курсы» — это дополнение к основным занятиям. Там ребенок может узнать о робототехнике, маркетинге, блокчейне, интернете вещей. А еще выучить английский.