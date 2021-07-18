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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинский профессор заявил о бессилии НАТО в войне с Россией

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Department of Defense

Членство в НАТО не поможет Украине в случае войны с Россией из-за миролюбия европейцев, считает профессор политологии Рутгерского университета Александр Мотыль.

В Европе, по его словам, многие положительно относятся к России. Эксперт усомнился в том, что миролюбиво настроенные французы и немцы захотят защищать малоизвестную Украину в войне с русскими. «Уровень жизни в Европе высокий, память о Второй мировой войне еще жива, склонность к согласию большая, а Украина далеко», — приводит РИА Новости слова профессора.

Кроме того, Мотыль заявил, что большинство европейских армий неспособны на серьезную военную операцию из-за плачевного состояния и отсутствия боевого опыта.

По словам политолога, на континенте устарела транспортная сеть, и для переброски войск и техники может понадобиться «несколько недель, а то и месяцев». Также он призвал не рассчитывать на США, так как их вооруженные силы находятся за океаном. «Если война с Россией будет короткой, очень возможно, что натовские силы до Украины даже не доедут», — продолжил он.

Если же армии Североатлантического альянса доберутся до места, нет гарантий, что они смогут быстро включиться в боевые действия и сыграть положительную для Киева роль, добавил Мотыль.

Он подчеркнул, что членство в НАТО для Украины — не панацея и что безопасность страны зависит только от нее самой. Однако Киеву все же следует присоединиться к альянсу, чтобы отдалиться от Москвы и получать поддержку от Запада, уверен эксперт.

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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты #Мир
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nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

jeryakob

Не спрашивайте его больше о ценах. Он только в одну сторону может решать такие проблемы

WSG0600-164-164

Всё проще, продажность элиты за жвачка, джинсы и кроссовки в начале и за Нобелевскую премию мира в конце.

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...
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