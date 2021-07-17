НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Самый редкий язык нашли в Сибири

Источник:
ТАСС
108 0
Фото: © Sibnet.ru

Самым редким языком в России стал югский — им владеет всего один человек в стране. Ранее этот язык использовали редкие жители окрестностей города Енисейска, сообщает пресс-служба Всероссийской переписи населения.

Югский входит в енисейскую семью языков и уже в советские годы считался практически исчезнувшим, отмечается в сообщении. Также указывается, что шансы на его восстановление покажет предстоящая перепись населения.

В десятку самых редких языков народов России также вошли юитский, которым владеют четыре носителя, сиреникский, на котором говорят пять человек, орочский с восьмью носителями и керекский, который используют десять человек в стране.

В ходе переписи 2010 года русский язык родным назвали 85,73% населения, а владение им указали более 137 миллионов человек. В первую пятерку языков, которыми владеют россияне, также вошли английский, татарский, немецкий и чеченский.

Еще по теме
Открыта меняющая мир аномальная фаза материи
Археологи обнаружили в Туве редкие каменные стелы
Миграцию кукушек в Сибири отследят с помощью МКС
Обнаружены следы самого смертоносного цунами
смотреть все
Технологии #Наука #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пилот Ан-28 почувствовал боль в ноге после эвакуации пассажиров
Британцы назвали пилотов Ан-28 героями в кавычках
СК назвал причину аварийной посадки Ан-28 под Томском
Следователи изъяли образцы топлива упавшего Ан-28 в Томской области
Самое популярное
Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса
Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»
Девушка-хакер взломала игру Resident Evil Village
Вакцина от коронавируса увеличила риск редкого заболевания
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

jeryakob

Не спрашивайте его больше о ценах. Он только в одну сторону может решать такие проблемы

Uynachalnica

Яблочному январских и майских праздников не хватило? Повсеместный карантин с гособеспечением вводить...
Sibnet.Ru