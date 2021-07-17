Самый редкий язык нашли в Сибири

Самым редким языком в России стал югский — им владеет всего один человек в стране. Ранее этот язык использовали редкие жители окрестностей города Енисейска, сообщает пресс-служба Всероссийской переписи населения.

Югский входит в енисейскую семью языков и уже в советские годы считался практически исчезнувшим, отмечается в сообщении. Также указывается, что шансы на его восстановление покажет предстоящая перепись населения.

В десятку самых редких языков народов России также вошли юитский, которым владеют четыре носителя, сиреникский, на котором говорят пять человек, орочский с восьмью носителями и керекский, который используют десять человек в стране.

В ходе переписи 2010 года русский язык родным назвали 85,73% населения, а владение им указали более 137 миллионов человек. В первую пятерку языков, которыми владеют россияне, также вошли английский, татарский, немецкий и чеченский.