Когда гадать и ворожить: магический лунный календарь

Энергетика фаз Луны и даже отдельных дней лунного календаря может усилить действие магических ритуалов, или же наоборот, сделать их бесполезными и даже рискованными. Поэтому те, кто связан с мистикой, обязательно следят за движением Луны. В какие лунные дни лучше всего гадать, заговаривать на удачу и деньги, привораживать и лечить?

Магическая сила фаз Луны

Новолуние — это первые двое суток лунного месяца, когда в небе виднеется тоненький месяц. Луна в это время оказывает самое слабое влияние. Поэтому в период новолуния магам тоже стоит отдохнуть и посвятить время восполнению сил и планированию предстоящих дел.

Первая четверть — это дни с 3-го по 7-й. Диск Луны освещен почти на четверть и стремительно увеличивается. В первую фазу вместе с растущей Луной увеличивается и магическая астральная сила. Но энергетика еще не настолько сильна, чтобы проводить важные ритуалы. Этот период подходит для изучения новых практик, работы над собственной энергетической защитой, изготовления ритуальных предметов и талисманов.

Вторая четверть — следующие семь лунных дней, с 8-го по 14-й. Луна входит в свою полную силу и готова делиться ей для магических дел. Причем, чем ближе к концу четверти и полнолунию, тем космическая покровительница сильнее. В это время практикуют самые сильные заговоры на богатство, удачу в делах, а также разного рода любовные ритуалы.

Полнолуние — 15-й лунный день. Сила и влияние Луны достигают пика. Опасное время день для начинающих мистиков. Считается, в этот день стоит практиковать только опытным магам, имеющим сильную защиту. Все заговоры и привороты, сделанные в полнолуние, будут особенно устойчивы и действие их продолжительно.

Третья четверть — 16-22 лунные дни. Лунный диск начинает уменьшаться, но астральные силы при этом не угасают. Энергетику Луны в третью четверть хорошо использовать для ритуалов избавления, излечения, снятия зависимостей, в том числе любовных и психологических.

Четвертая четверть — лунные дни с 23-го по 29-й. Время для астромагов, желающих что-то уничтожить, разорвать, разрушить. А также для ритуалов и обрядов на освобождения от проклятий, снятия порчи, сглазов. Хотя, некоторые маги успешно используют последние дни лунного месяца для обратных целей.

Магическое значение каждого лунного дня

1 лунный день

День относится к новолунию, будущее в астральном слое, куда может заглянуть гадалка, еще не определено. Поэтому гадать бессмысленно — результаты будут обманчивы. Лучше посвятить время ритуалам и медитациям на открытие новых дорог и возможностей, попробовать различные психологические и эзотерические способы моделирования желаемых ситуаций.

2 лунный день

Продолжается сила новолуния, но Луна уже как бы просыпается, делает первый глубокий вдох. Время подходит для очищения и причастий, освещения домов и другого жилья, обновления ритуального пространства. Для гаданий не очень плодотворное время, но возможное. Правда, спрашивать стоит только на ближайший месяц. Более правдивыми будут гадания с использованием белой бумаги, воды.

3 лунный день

Во времена, когда практиковались жертвоприношения, в этот день жрецы затачивали ножи. День сильной, но агрессивной энергии, которая благоволит таким же делам. В любовной магии не стоит практиковать белые ритуалы на укрепление союза и повышение привлекательности. Также не стоит гадать — можно притянуть самые неблагоприятные сценарии развития событий. Зато хорошо изготавливать ритуальные предметы и защитные амулеты.

4 лунный день

Раньше именно в этот практиковали обряды с изготовлением фигурок из теста и любой другой ворожбой на тесте. Считается, что время удачно для ритуалов, связанных с призывом сил природы, духов стихий. Гадание в этот день рекомендуется не слишком сложное. Например, только одно желание, предполагающее положительный или отрицательный ответ.

5 лунный день

Знахари начинают сбор трав и приготовление лекарственных настоев. Из магических дел самой большой силой будут обладать отвороты и привороты, сделанные на питье и еду. Гадать лучше всего на любовь.

6 лунный день

Обряды и практики на общее оздоровление, омоложение, повышения привлекательности для противоположного пола, обретение материальных благ. Этот день, как и предыдущий, подходит для приворотов на питье и еду. Очень благоприятное время для гаданий любыми способами.

7 лунный день

День белой магии. Ритуалы и обряды только созидающего смысла. Практики на установление энергетической защиты. Самые правдивые ответы дадут гадания, использующие силу плоды природы, например, на крупе.



8 лунный день

Один из лучших дней для гадания на игральных картах. Но спрашивать лучше не о будущем, а о настоящем. Карты расскажут об окружении, об истинных мотивах близких и коллег, дадут совет — с кем и какие отношения нужно поддерживать дальше. Из оздоровительных практик эффективнее других будут те, что направлены на очищение. Из ворожбы — заговоры на укрепление уже существующих любовных союзов, на избавление пары от сглазов и прочих разрушительных энергий. Опытный мистик может попробовать приворот свободного человека.

9 лунный день

Один из «черных» дней, когда практикуют обряды, направленные на подавление воли, в том числе любовные привороты. Гадать в этот день нельзя.

10 лунный день

Обряды, связанные со спиритизмом, поминанием предков, получения от них информации и помощи. Практикуются заговоры и ритуалы на укрепление семьи и обогащение, очищение родовой кармы. Гадания также рекомендуются направленные на семью, род, на детей. Молодым людям, уже выбравшим себе пару, можно спрашивать о том, стоит ли им входить в этот род, и что ждет от объединения судеб семей.

11 лунный день

В этот день Луна просто плещет сексуальной энергией. Поэтому особенно удаются привороты, связанные со страстной привязанностью. Гадать можно на что угодно, но самыми правдивыми будут способы, связанные с огнем.

12 лунный день

Получение помощи и сил от покровителей. Обряды и заговоры на богатство, карьеру, успех в каких-либо крупных делах. Гадать в этот день можно, есть вероятность получить ответы на самые важные вопросы. Но важно очень четко эти вопросы формулировать.

13 лунный день

Один из самых сильных дней любовной магии. Гадать хорошо на самое ближайшее будущее, но вопросы гадалке нужно задавать только о себе, не пытаясь заглянуть в судьбы других людей.

14 лунный день

Уже начинает действовать сила полнолуния. Поэтому опытные мистики могут практиковать черную любовную магию, проводить обряды на деньги. Самое правдивое гадание будет на картах Таро и другими способами, способными рассказать человеку о его предназначении, духовном пути, кармических долгах.

15 лунный день

Делают грубые сексуальные привязки, наводят зависимости на любовь, используют подавление воли, проводят ритуалы на получение власти. Начинающим магам в этот день лучше не делать ничего, слишком высока вероятность повредить себе самому, если недостаточно опыта и защиты. А гадать можно как угодно и на что угодно.

16 лунный день

В этот день особенно правдивы гадания на деньги, карьеру, исход дела. Маги продолжают ритуалы с использованием подавляющей силы полнолуния.

17 лунный день

День женской силы. Мужская энергия ослаблена. Поэтому хорошо удаются привороты на мужчин и плохо — на женщин. Также день подходит для привлечения удачи. Хорошо удаются гадания на любовь.



18 лунный день

В этот день мистики могут увидеть личные знаки, важно не пропустить их и правильно расшифровать. В магических практиках начинаются обряды убывающей Луны — все, что направлено на разрушение и разлуку. От гаданий лунный календарь рекомендует воздержаться.

19 лунный день

Луна распространяет сильную тяжелую подавляющую энергию. Ее используют в черной магии для обрядов на лишение удачи, закрытие возможностей. Как правило, используются обряды с завязыванием узелков на нитях, платках и т.д. Опасно использовать зеркала. Гадать не рекомендуется.

20 лунный день

Довольно нейтральный день. Практикуют любые ритуалы и обряды убывающей Луны. Удачно гадание на карьеру и взаимоотношения с людьми, от которых что-то зависит.

21 лунный день

Ритуалы, связанные с жертвоприношением или другими подношениями духам-помощникам. Гадать в этот день хорошо творческим личностям — художникам, музыкантам, писателям, задавая вопросы об успехе и признании.

22 лунный день

Время гадания магов для себя, поиска ответов на вопросы о предназначении и пути, об ошибках. Хороший день для изготовление защитных амулетов. Можно практиковать любые ритуалы убывающей Луны.

23 лунный день

День несет сильные и быстрые разрушающие энергии. Праздник для черных магов, практикующих порчи, заговоры на болезни, на разрушение союзов и семей. Гадать опасно.

24 лунный день

Время гаданий на шансы реализации новых идей, результаты новых проектов, на выбор решения. Магам в этот день нужно заниматься личными практиками, налаживанием связей с духами-помощниками, защитниками. Единственный день убывающей Луны, когда эффективны любовные привороты женщин, но мистикам-новичкам лучше дождаться другого времени.

25 лунный день

Хороший день для изготовления инструментов для гаданий. Но гадать стоит, только если есть какая-то очень важная проблема, не терпящая отлагательства.

26 лунный день

Практикуются заговоры и обряды на нанесение время, навязывание зависимостей и слабостей, на разрыв отношений. Гадать не рекомендуется ни при каких обстоятельствах.

27 лунный день

Направленность магический дел — разрушительная. В этот день особенно эффективны обряды с использованием воды. Гадать тоже лучше на воде.

28 лунный день

Хороший день для гаданий. Стоит обратить внимание на сны и личные знаки — они могут быть пророческими. В остальном энергии нейтральны, практикуются обряды убывающей Луны средней силы.

29 лунный день

Самый сильный день из разрушительного лунного периода. Астромаги планируют на этот день самые черные работы. Но также время можно использовать для избавления от чего-либо, в том числе — от нежелательных людей, родовых проклятий, зависимостей. В гаданиях тоже нужно спрашивать только о том, от чего надо избавиться — о проблемах, болезнях, отношениях, которые стали в тягость.

30 лунный день

Если в лунном месяце случается 30 дней, то последний день нужно использовать для обрядов защиты. В гаданиях следует задавать самые серьезные вопросы, пытаться разрешить давние внутренние проблемы, можно спрашивать о далеком будущем, которое в другие дни скрыто от гадалок. Можно использовать долгие многоступенчатые гадания.