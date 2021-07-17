Прольется «звездный дождь»: как правильно наблюдать метеоры

Метеорный поток Персеиды начнется в небе в эту субботу, 17 июля. Эксперты дали советы, как правильно наблюдать «звездный дождь».

Ближайший метеорный поток, Персеиды, начнется уже в эту субботу вечером. Какие еще метеорные потоки ожидаются в ближайшее время, можно узнать в Календаре метеорных потоков, созданном Американским метеорным сообществом.

Персеиды – метеорный поток, который каждый год появляется со стороны созвездия Персея. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Поток активен с 17 июля по 24 августа, его максимум приходится обычно на 12 августа. Число метеоров достигает 60 в час.

Видимость метеорного потока определяется четырьмя основными факторами: облачностью, временем максимальной активности, положением радианта и фазой Луны.

Главное, что нужно сделать перед наблюдением метеоров – посмотреть прогноз погоды. Если на небе облачно, то небесного явления может быть не видно.

Также важно знать, когда наступает пик активности метеорного потока. Чем ближе к этой дате, тем ярче будет выглядеть в небе «звездный дождь».

Перед наблюдением нужно узнать, когда радиант достигнет высшей точки. Радиант метеорного потока – это точка на небесной сфере, которая кажется наблюдателю источником метеоров.

Чаще всего метеорные потоки получают названия в зависимости от созвездий, в которых находятся их радианты. Радиант метеорного потока Персеиды находится в созвездии Персея.

Но, чтобы увидеть метеоры, не обязательно смотреть прямо на радиант, – они могут появиться в любой части неба. Но чем выше радиант на небе, тем больше метеоров можно увидеть. Существуют специальные мобильные приложения для определения радианта.

Наблюдениям может помешать Луна. Чем больше лунный диск освещен, тем хуже будут видны метеоры. Желательно, чтобы в день наблюдения процент освещенности Луны был минимальным.