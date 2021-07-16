Начались съемки детектива «Ловец снов» для канала «Россия»

Съемки детективного сериала «Ловец снов» стартовали в Москве. Главные роли в проекте исполнят Мария Андреева и Петр Рыков.

По сюжету следователь Алиса Захарова (Андреева) в своей работе следует логике, которая помогает ей раскрывать преступления. Но очередной свидетель совершенно не вписывается в ее привычную картину мира.

Успешный ресторатор Никита Тарасов (Рыков) очень четко описывает все детали произошедшего убийства. Но на месте преступления его не было, у него железное алиби, а убийство он увидел во сне.

Кроме Андреевой и Рыкова в сериале снимаются Алексей Комашко, Екатерина Шумакова, Ольга Кабо и Юрий Ицков. Съемки сериала «Ловец снов» пройдут в Москве и Подмосковье. Премьера детектива состоится на канале «Россия».