Ростех опубликовал первое фото новейшего легкого истребителя

Госкорпорация «Ростех» опубликовала на официальных страницах в соцсетях фотографию новейшего российского легкого истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.

На фотографии виден перспективный однодвигательный самолет, укрытый черным защитным чехлом. Таким образом становится понятно, что посетителям МАКС-2021 будет представлен первый российский однодвигательный истребитель.

Ранее пресс-служба Ростеха сообщила, что Объединенная авиастроительная корпорация представит принципиально новый военный самолет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, однако тип самолета не раскрывался.

Однако опубликованная фотография подтверждает догадку, что в первый день МАКС-2021 будет представлен первый российский легкий тактический истребитель, оснащенный одним двигателем. О его разработке ТАСС в мае сообщил источник в авиастроительной отрасли, данную работу ведет компания «Сухой». Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

В настоящее время Россия не использует однодвигательные истребители. Но они получили широкое распространение в мире. Самые известные и наиболее востребованные из них на мировом оружейном рынке —американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10.