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Девять спортсменов переплыли Байкал

Источник:
Sibnet.ru
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Пловец в воде
Фото: @ Sibnet.ru

Заплыв Baikal Great Swim завершился в Иркутской области. Спортсмены начали заплыв в понедельник в поселке Выдрино, а в финальную точку — Иркутск — прибыли во вторник, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В заплыве участвовали девять пловцов из семи стран, они за 26 часов проплыли озеро Байкал и часть реки Ангары, преодолев в общей сложности 70 километров в холодной воде без гидрокостюмов.

Температура воды в Байкале держалась на отметке от пяти до восьми градусов, и спортсмены преодолели запланированную дистанцию по озеру. Но температура воды в Ангаре во время проведения марафона оказалась ниже ожидаемой — не пять, а четыре градуса. Из-за этого на 10 часов сократили время, которое участники заплыва проводили в воде.

Заплыв приурочен к Году Байкала. Его цель — привлечь внимание энтузиастов со всего мира к экологическим проблемам озера.

В марте фридайвер Алексей Молчанов в Змеиной Бухте Ольхонского района Иркутской области установил рекорд Гиннесса — спортсмен погрузился на глубину 80 метров в ледяной Байкал.

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