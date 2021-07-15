Раскрыто содержание разговора Путина и Керри

Президент России Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре в среду подчеркнули важность для Вашингтона и Москвы совместной работы над целым рядом климатических вопросов, говорится в заявлении Госдепа.

«Спецпредставитель президента США Керри подчеркнул, что США и России предстоит играть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в этом десятилетии, когда это критически важно», — приводит заявление Госдепа. Керри также подчеркнул, что Москве и Вашингтону предстоит «работать над решением климатических вопросов в Арктике».

Керри и Путин «подчеркнули важность того, чтобы США и Россия работали вместе над целым спектром климатических вопросов». Российский лидер также «согласился с необходимостью удвоить международные усилия по климату и заявил о намерении России среди прочих действий решить вопросы с собственными выбросами, в том числе в сфере лесного хозяйства», уточнили в Госдепе.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин переговорил в среду по телефону со спецпредставителем президента США по вопросам климата. Там отметили, что Керри во время разговора информировал о прошедших встречах с российскими коллегами.

В свою очередь Путин подчеркнул, что РФ «придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении».