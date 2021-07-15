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Раскрыто содержание разговора Путина и Керри

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре в среду подчеркнули важность для Вашингтона и Москвы совместной работы над целым рядом климатических вопросов, говорится в заявлении Госдепа.

«Спецпредставитель президента США Керри подчеркнул, что США и России предстоит играть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в этом десятилетии, когда это критически важно», — приводит заявление Госдепа. Керри также подчеркнул, что Москве и Вашингтону предстоит «работать над решением климатических вопросов в Арктике».

Керри и Путин «подчеркнули важность того, чтобы США и Россия работали вместе над целым спектром климатических вопросов». Российский лидер также «согласился с необходимостью удвоить международные усилия по климату и заявил о намерении России среди прочих действий решить вопросы с собственными выбросами, в том числе в сфере лесного хозяйства», уточнили в Госдепе.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин переговорил в среду по телефону со спецпредставителем президента США по вопросам климата. Там отметили, что Керри во время разговора информировал о прошедших встречах с российскими коллегами.

В свою очередь Путин подчеркнул, что РФ «придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении».

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Политика #Мир #Россия
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Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

Muzykant

Точно власти в другом измерении находятся.У нас только ищут возможность,как можно меньше заплатить.

fydor55

Они давно выдают желаемое за действительное

great_america

Это они так изощренно издеваются над россиянами.
Sibnet.Ru