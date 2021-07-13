Венера и Марс соединятся в небе, явление можно будет наблюдать днем во вторник, 13 июля.

Соединение Венеры и Марса произойдет во вторник, 13 июля, в 14.08 по новосибирскому времени (10.08 мск). В этот момент планеты будут иметь одинаковое прямое восхождение, а Венера пройдет в 0°29' к северу от Марса.

Планеты будут находиться в небе достаточно близко и могут поместиться в поле зрения бинокля. Их можно будет наблюдать невооруженным глазом.

После захода Солнца Венера и Марс будут находиться в западной части неба. В средних и крайних северных широтах астрономический дуэт скроется за горизонтом до наступления темноты, а в Южном полушарии планеты зайдут после наступления темноты в этой части Земли.