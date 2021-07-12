Международный заплыв стартовал на Байкале

Первый международный трансбайкальский экологический заплыв Baikal Great Swim стартовал на Байкале в селе Выдрино в понедельник. Спортсмены должны проплыть 120 километров без сна и отдыха.

Восемь пловцов из разных стран мира впервые собрались на озере Байкал, чтобы преодолеть сложную дистанцию. Общая протяженность эстафетного заплыва — 120 километров без использования гидрокостюмов. Ориентировочное время прохождения дистанции — 30 часов без отдыха и сна.

Маршрут Baikal Great Swim считается одним из самых сложных в мире. Накануне пловцы тренировались в Листвянке. Они отметили, что вода в Байкале холодная (5 градусов выше нуля) и очень чистая, к заплыву все готовы. Финишируют пловцы во вторник, 13 июля, в Иркутске на пляже Якоби.

В 2019 году группа спортсменов совершила исторический заплыв через Байкал по маршруту Выдрино — Листвянка (55 километров) с использованием гидрокостюмов. А в 2020 году пловцы преодолели тот же маршрут, но уже без гидрокостюмов.