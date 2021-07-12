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Новый сезон сериала «Старушки в бегах» стартует на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой Первого канала

Продолжение сериала «Старушки в бегах» про трех подруг выходит на Первом канале в понедельник, 12 июля.

В центре сюжета сериала три закадычные подруги — Зина, Лида и Катерина. Они решили на пенсии пожить для себя, сбежали от своих взрослых детей и отправились в путешествие по стране.

В новом сезоне совсем еще молодым «старушкам» придется столкнуться с проблемой посерьезнеe – на этот раз, в бега ударились мужчины. Подруги точно знают, что «под лежачий камень вода не течет!», и отправляются в новое путешествие на старенькой синей «Волге».

Трех главных героинь в мелодраме сыграли актрисы Елена Сафонова («Зимняя вишня», «Наследство», «Журов»), Марина Яковлева («Тяжелый песок», «Московская сага», «Диверсант», «Участок»), Татьяна Орлова («Хор», «Домовой», «Воронины», «Папины дочки», «Одна за всех»).

В сериале также снялись Иван Шабалтас, Сергей Баталов, Дмитрий Богданов, Алена Коломина, Сергей Загребнев, Вячеслав Манучаров, Ксения Иванова, Евгения Серебренникова, Денис Божутин, Дмитрий Смирнов, Алексей Анищенко, Екатерина Долгова, Иван Агапов, Наталья Унгард, Алеса Качер, Вера Воронкова, Антон Батырев. Режиссером нового сезона стал Всеволод Аравин.

«Это фильм про хороших и добрых людей, где интрига складывается внутри семьи. Нашим героиням всегда есть, кому помочь. Здесь всем известные проблемы, наши радости и горести. Я с радостью взялся за это кино», — цитирует пресс-служба Первого канала Аравина.

Премьера нового сезона «Старушек в бегах» — 12 июля в 21.30 на Первом канале.

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