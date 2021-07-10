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Марио Фернандес допустил завершение выступлений за Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Anna Jalalyan

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес допустил завершение выступлений за сборную России по футболу.

«Пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС», — сказал имеющий российское гражданство бразилец в интервью Sport24, комментируя свои планы по завершению карьеры.

По словам 30-летнего футболиста, он не собирается затягивать с завершением карьеры. «Почти уверен, что ближайшие два-три года будут последними в моей карьере игрока. Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом», — сказал Фернандес.

Спортсмен предположил, что матчи чемпионата Европы-2020 стали для него последними в составе сборной России. За российскую национальную команду футболист выступал на ЧМ-2018 и Евро-2020. «Да, такая вероятность есть», — подтвердил он.

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