Черчесов отказался считать уход из сборной увольнением

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что его не увольняли из национальной команды, это было расставание.

Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с Черчесовым в четверг. Его преемник пока не известен.

«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались — все было выполнено», — сказал Черчесов РИА Новости.

Он добавил, что решение расстаться было принято по обоюдному согласию приняли. Условия расторжения контракт экс-тренер описал как комфортные. По данным СМИ, Черчесов отказался от неустойки в размере 300 млн рублей за досрочное прекращение действия трудового договора.

Специалист возглавлял сборную России по футболу с 2016 года. Под его руководством команда показала лучшее достижение в своей истории, ей удалось выйти в четвертьфинал чемпионата мира. На завершающемся чемпионате Европы сборная не смогла выйти из группы, крупно проиграв два матча.