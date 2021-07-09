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Черчесов отказался считать уход из сборной увольнением

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что его не увольняли из национальной команды, это было расставание.

Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с Черчесовым в четверг. Его преемник пока не известен.

«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались — все было выполнено», — сказал Черчесов РИА Новости.

Он добавил, что решение расстаться было принято по обоюдному согласию приняли. Условия расторжения контракт экс-тренер описал как комфортные. По данным СМИ, Черчесов отказался от неустойки в размере 300 млн рублей за досрочное прекращение действия трудового договора.

Специалист возглавлял сборную России по футболу с 2016 года. Под его руководством команда показала лучшее достижение в своей истории, ей удалось выйти в четвертьфинал чемпионата мира. На завершающемся чемпионате Европы сборная не смогла выйти из группы, крупно проиграв два матча.

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