Поверхность смартфона признали идеальной средой для микробов

Поверхность смартфона — идеальная среда для выживания микробов и заражения человека. Многие боятся дезинфицировать гаджет, чтобы не повредить его, но телефону необходима ежедневная обработка, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

По данным ВОЗ, на поверхности смартфона живет в 10 раза больше бактерий, чем под крышкой унитаза. Гаджетами человека пользуется постоянно, часто практически не выпуская из рук. И если руки воспринимаются как фактор передачи инфекции, то телефоны – нет. А многие боятся повредить приборы при мытье и дезинфекции.

«Телефон мы постоянно подносим к лицу, на него попадают слизь и капли слюны, выделяющиеся при разговоре, иногда он контактирует со слизистыми рта. Одним словом, именно на поверхности телефона создаются самые благоприятные условия для заражения микробами и их выживания», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Мобильный телефон может быть одним из самых загрязненных объектов нашего окружения. Поэтому необходимо регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно.

Для дезинфекции лучше брать средства, предназначенные для обработки поверхностей. Но перед тем, как протереть смартфон, лучше заглянуть в инструкцию и узнать, с какими средствами он совместим.

За редкими исключениями, обработку гаджетов рекомендуют проводить спиртосодержащими средствами — они обладают выраженным антимикробным действием, быстро высыхают и обезжиривают поверхности.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта. И обязательно — вечером, после окончания рабочего дня.