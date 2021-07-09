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Audi в Новосибирске насмерть сбила малыша на самокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Audi в новосибирском Академгородке насмерть сбила пятилетнего ребенка на самокате, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, смертельная авария произошла на улице Терешковой в четверг в 15.40 по местному времени (11.40 мск). 

56-летний водитель Audi Q7 при повороте у дома №32 в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил пятилетнего ребенка, который переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении мамы. Малыш умер от полученных травм.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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