Audi в Новосибирске насмерть сбила малыша на самокате

Audi в новосибирском Академгородке насмерть сбила пятилетнего ребенка на самокате, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, смертельная авария произошла на улице Терешковой в четверг в 15.40 по местному времени (11.40 мск).

56-летний водитель Audi Q7 при повороте у дома №32 в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил пятилетнего ребенка, который переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении мамы. Малыш умер от полученных травм.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. Обстоятельства аварии устанавливаются.