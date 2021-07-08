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Пьяный житель Искитима призывал в Сети к массовым беспорядкам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель города Искитима Новосибирской области предстанет перед судом за то, что писал экстремистские посты в соцсетях, будучи пьяным, сообщило СУ СКР по региону.

По данным следствия, с января по март 2021 года 43-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, размещал в соцсетях записи, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности, и призывы к массовым беспорядкам и насилию.

Уголовное дело возбудили по материалам ФСБ. Фигурант признал вину в полном объеме, в ближайшее время он предстанет перед судом по двум статьям УК, максимальное наказание за одну из которых составляет пять лет лишения свободы.

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ЧП #Криминал #Соцсети #Активисты
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