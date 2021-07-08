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Стратеги Ту-160 и Ту-95МС запустили крылатые ракеты в Арктике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sergey Krivchikov - Russian AviaPhoto Team / GFDL 1.2

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС провели учебные пуски крылатых ракет по целям на арктическом полигоне, сообщает пресс-служба ВКС России.

«Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в ходе летно-тактических учений дальней авиации выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигоне в Арктическом регионе», — говорится в сообщении.

По информации ВКС, пуски ракет прошли штатно, цели на полигоне были поражены. «Вылет самолетов осуществлялся с аэродрома в Саратовской области. Во время полета экипажи преодолели более 4 тысячи километров», — уточнили в пресс-службе

Помимо пусков ракет, экипажи самолетов Ту-95МС Амурского соединения дальней авиации отработали практические стрельбы из кормовых авиационных пушек на полигоне в Иркутской области.

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Оборона #Армия #Оружие
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