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Орнитологи навестят ласточек со стройки ЛДС в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Гнезда ласточек в груде песка
Ласточка-береговушка
Фото: © Sibnet.ru

Специалисты в ближайшее время проверят ласточек, которые поселились в груде строительного песка возле стройки ЛДС в Новосибирске. У пернатых появились птенцы и скоро должны встать на крыло, сообщил Sibnet.ru орнитолог Алексей Маслов.

Ласточки-береговушки в начале лета оккупировали груду технического песка в котловане возле стройки ЛДС в Новосибирске. Строители, увидев самовольный захват территории пернатыми, не стали рушить их дом, а обратились к орнитологам. Совместно решили не трогать гнезда птах, а подождать, когда они выведут и вырастят птенцов.

«Они (птенцы) точно уже вылупились, и уже большие. Но второе обследование мы не делали. Планируем в ближайшее время», — сказал орнитолог.

Также Маслов объяснил, что в августе, когда подойдут сроки выноса песка, специалисты также проведут обследование, чтобы убедиться, что в гнездах никто не живет.

«По идее там уже никого не должно быть, потому что когда птенцы встают на крыло, им уже не важна эта куча. Недельку в этих норах еще появляются, а потом сбиваются в стаи и сами могут держаться», — резюмировал Маслов.

Ласточки-береговушки — обычный для области вид пернатых. Каждую весну они возвращаются в Сибирь и для гнезд выбирают песчаные обрывы и карьеры, где выводят птенцов. Живут на родине ласточки до осени, а затем мигрируют в теплые края.

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