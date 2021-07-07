НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Тела шести погибших нашли на месте крушения Ан-26

Источник:
«Интерфаксу»
207 0
Фото: © ГУ МЧС по Камчатскому краю

Спасатели начали извлекать тела людей, находившихся на борту самолета Ан-26, который во вторник разбился в Камчатском крае, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Идет спасательная операция, первые тела уже извлекаются из воды, информация поступает в режиме реального времени», — сказал Солодов агентству «Интерфаксу».

По данным источника агентства, к настоящему моменту спасателям удалось поднять тела шестерых человек, погибших при крушении Ан-26. Одного из них уже опознали, добавил собеседник агентства.

Во вторник пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, примерно за десять минут до посадки перестал выходить на связь.

Позже части фюзеляжа самолета нашли на склоне сопки и в море у берега. По предварительным данным, все 28 человек на борту самолета погибли. В момент посадки возле аэропорта была плохая видимость из-за непогоды.

Еще по теме
Спасатели нашли обломки пропавшего на Камчатке Ан-26
Самолет Ан-26 пропал на Камчатке
Вратарь сборной Латвии по хоккею погиб из‑за неисправного фейерверка
Грузовой поезд загорелся в Красноярском крае
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Опустевшая паперть: по кому ударит цифровизация
Путин поздравил жителей Кузбасса
Жара побила температурный рекорд в Сибири
Глава Бурятии прошел ревакцинацию от COVID-19
Самое популярное
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
Путин подписал указ об единовременной выплате семьям с детьми
Путин подписал 135 законов за два дня
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 68 голосов
  • Elenapl5 — 41 голос
  • MDIMAN — 41 голос
написать кричалку
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Fazar

При нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀
Sibnet.Ru