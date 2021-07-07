Тела шести погибших нашли на месте крушения Ан-26

Спасатели начали извлекать тела людей, находившихся на борту самолета Ан-26, который во вторник разбился в Камчатском крае, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Идет спасательная операция, первые тела уже извлекаются из воды, информация поступает в режиме реального времени», — сказал Солодов агентству «Интерфаксу».

По данным источника агентства, к настоящему моменту спасателям удалось поднять тела шестерых человек, погибших при крушении Ан-26. Одного из них уже опознали, добавил собеседник агентства.

Во вторник пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, примерно за десять минут до посадки перестал выходить на связь.

Позже части фюзеляжа самолета нашли на склоне сопки и в море у берега. По предварительным данным, все 28 человек на борту самолета погибли. В момент посадки возле аэропорта была плохая видимость из-за непогоды.