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Прагматичная Англия и сенсационная Дания встретятся в полуфинале Евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/dbuendelafnogetstorre
Второй финалист чемпионата Европы по футболу определиться в среду, 7 июля а матче сборных Англии и Дании. Встреча, хотя и имеет фаворита, обещает стать захватывающим зрелищем. Англия на этом турнире до сих пор не пропустила ни одного мяча. Но Дания демонстрирует шикарный атакующий футбол.

Победителю матча Англия — Дания предстоит бороться за звание чемпиона с Италией, в полуфинале одолевшей Испанию в серии пенальти. 

Начало матча Англия — Дания по расписанию: 22.00 мск
Где смотреть: прямая трансляция матча на Первом канале

Датчане, несмотря на два стартовых поражения от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), вышли из группы разгромив Россию (4:1). Затем они уничтожили Уэльс (4:0) и уверенно сыграли с Чехией (2:1).

Англия была скупа на голы на групповом этапе: нулевая ничья с Шотландией, по одному голу с Чехией и Хорватией. В 1/8 финала была отправлена домой Германия (2:0). Затем дошла очередь до разгрома Украины (4:0). При этом подопечные Гарета Саутгейта до сих пор не пропустили ни одного мяча.

Сборная Англии вышла в полуфинал впервые с 1996 года, а Дания — с 1992 года.

«Нам противостоит очень сильная команда, которая к тому же еще и играет дома. Но мы довольны таким положением дел. Уже играли успешно против англичан в прошлом. Мы верим в себя. Безусловно, Англия — фаворит, но противнику нужно будет показать свой лучший футбол, если он хочет выйти в финал», — высказался главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн.

«У них хорошая команда. Дания на протяжении многих лет доказывала, что является топовой командой. Кажется, в рейтинге она стоит выше всех команд, с которыми нам довелось играть на этом турнире. Так что мы знаем, что Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом», — отметил защитник сборной Англии Гарри Магуайр.

«Думаю, что в паре Дания — Англия игра будет только на результат. Агрессивного и активного футбола ждать не стоит, потому что нет уверенности ни у одной команды, что она сильнее. Будет игра очень аккуратная, внимательная, они будут стараться не ошибаться. Кто будет аккуратнее в обороне и использует свои шансы в атаке, тот и победит. Ну и плюс удача, конечно», — предположил в интервью Газете.ру ветеран «Спартака» Валерий Гладилин.

Последний матч в октябре 2020 остался за скандинавами (1:0). Букмекеры уверенно прогнозируют победу Англии — на нее можно поставить с коэффициентом 1.74, на Данию — за 5.30.

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ЕВРО 2020 #Футбол
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