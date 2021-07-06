Два Алтая перенесли главные праздники

Республика Алтай и Алтайский край на более поздний срок перенесли главные праздники года – Эл Ойын и Шукшинские дни на Алтае из-за осложнения ситуации с коронавирусом.
Так, в Республике Алтай межрегиональный праздник алтайского народа Эл Ойын планировали проводить 16-19 июля. Однако в регионе с каждым днем растет число заболевших, поэтому празднование в эти дни не состоится.
«К главе региона поступает множество обращений от депутатского корпуса, общественности, жителей с просьбой перенести проведение праздника из-за сложной эпидситуации по коронавирусу. Поэтому принято решение о переносе праздника Эл Ойын на более поздний срок, предварительно, на вторую половину августа текущего года», – сказал на заседании региона первый вице-премьер Эжер Ялбаков.
В Алтайском крае Шукшинские дни на Алтае пока назначили на 28 сентября – 2 октября. Планируется, что в краевом театре драмы состоится торжественная церемония открытия фестиваля и Шукшинского кинофестиваля. В кинотеатрах пройдут показы фильмов и творческие встречи с кинематографистами, в библиотеках – встречи с писателями. Также состоятся показы планируемых ранее спектаклей и программ, в афишу кинофестиваля вошло 12 фильмов.
В связи с эпидемиологической ситуацией отменят уличные мероприятия. Из программы исключат встречу гостей на красной дорожке перед краевым театром драмы и заключительную программу на горе Пикет в селе Сростки.
DrronumНикогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...
нина90Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀
DrronumОпять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!
лачиновСкорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....