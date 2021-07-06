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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Два Алтая перенесли главные праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Республика Алтай и Алтайский край на более поздний срок перенесли главные праздники года – Эл Ойын и Шукшинские дни на Алтае из-за осложнения ситуации с коронавирусом.

Так, в Республике Алтай межрегиональный праздник алтайского народа Эл Ойын планировали проводить 16-19 июля. Однако в регионе с каждым днем растет число заболевших, поэтому празднование в эти дни не состоится.

«К главе региона поступает множество обращений от депутатского корпуса, общественности, жителей с просьбой перенести проведение праздника из-за сложной эпидситуации по коронавирусу. Поэтому принято решение о переносе праздника Эл Ойын на более поздний срок, предварительно, на вторую половину августа текущего года», – сказал на заседании региона первый вице-премьер Эжер Ялбаков.

В Алтайском крае Шукшинские дни на Алтае пока назначили на 28 сентября – 2 октября. Планируется, что в краевом театре драмы состоится торжественная церемония открытия фестиваля и Шукшинского кинофестиваля. В кинотеатрах пройдут показы фильмов и творческие встречи с кинематографистами, в библиотеках – встречи с писателями. Также состоятся показы планируемых ранее спектаклей и программ, в афишу кинофестиваля вошло 12 фильмов.

В связи с эпидемиологической ситуацией отменят уличные мероприятия. Из программы исключат встречу гостей на красной дорожке перед краевым театром драмы и заключительную программу на горе Пикет в селе Сростки.

Тема: Коронакризис
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Алтайский край #Досуг #Новости COVID19
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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
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