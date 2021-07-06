Два Алтая перенесли главные праздники

Республика Алтай и Алтайский край на более поздний срок перенесли главные праздники года – Эл Ойын и Шукшинские дни на Алтае из-за осложнения ситуации с коронавирусом.

Так, в Республике Алтай межрегиональный праздник алтайского народа Эл Ойын планировали проводить 16-19 июля. Однако в регионе с каждым днем растет число заболевших, поэтому празднование в эти дни не состоится.

«К главе региона поступает множество обращений от депутатского корпуса, общественности, жителей с просьбой перенести проведение праздника из-за сложной эпидситуации по коронавирусу. Поэтому принято решение о переносе праздника Эл Ойын на более поздний срок, предварительно, на вторую половину августа текущего года», – сказал на заседании региона первый вице-премьер Эжер Ялбаков.

В Алтайском крае Шукшинские дни на Алтае пока назначили на 28 сентября – 2 октября. Планируется, что в краевом театре драмы состоится торжественная церемония открытия фестиваля и Шукшинского кинофестиваля. В кинотеатрах пройдут показы фильмов и творческие встречи с кинематографистами, в библиотеках – встречи с писателями. Также состоятся показы планируемых ранее спектаклей и программ, в афишу кинофестиваля вошло 12 фильмов.

В связи с эпидемиологической ситуацией отменят уличные мероприятия. Из программы исключат встречу гостей на красной дорожке перед краевым театром драмы и заключительную программу на горе Пикет в селе Сростки.