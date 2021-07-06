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Определены сроки роста пенсии по 20 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России к 2024 году должен вырасти до 20 388 рублей, следует из основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.

«Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей <...>, в 2023 году —19 399 рублей <...>, в 2024 году — 20 388 рублей», — уточняется в документе.

Индексация страховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023 году — 5,6%, а в 2024-м — 5,5%.

Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов не запланирована.

По данным Минтруда, самые высокие страховые пенсии по старости в России получают жители Чукотского АО (27,3 тысячи рублей) и Ненецкого АО (24,4 тысячи рублей). Наименьшие средние пенсии по старости получают жители Республики Дагестан (12,9 тысячи рублей), Калмыкии (13,5 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарской Республики (12,7 тысячи рублей).

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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
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