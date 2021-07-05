Анфиса Чехова извинилась за высказывание о «бурятских женщинах»

Ведущая Анфиса Чехова в эфире программы «Скажу, подруга» сравнила лицо после неудачных косметических процедур с образом «бурятской женщины», чем вызвала шквал негативных комментариев в Сети. На своей странице в Instagram ей пришлось извиниться перед подписчиками.

В субботу в эфире программы «Скажи, подруга» ведущая Анфиса Чехова пригласила в студию стилистов, врачей и косметологов, чтобы обсудить сферу «услуг красоты». Ведущая сообщило о своем неудачном опыте, когда врач, по ее словам, «вкачал литр гилауроночки».

«И я просто стала бурятской женщиной», — сказала Чехова. Она отметила, что еще в течение нескольких недель «ненавидела свое отражение».

После передачи в ее аккаунте в Instagram появился шквал негативных комментариев от подписчиц: «Сравнение своего лица, накаченного гиалуронкой с лицом бурятки как минимум невежливо, некультурно», «Да уж, какое-то расистское высказывание о бурятском лице!», «Отвратительная передача, ждем извинений за расистские высказывания!».

В воскресенье Чехова разместила пост с извинениями. Она призналась, что, не подумав, оскорбила женщин.

«Я прошу у вас прощения за свою непозволительную фразу! Несмотря на то, что я, правда, не вкладывала в нее тот смысл, который многие увидели, я не имела права таким образом высказываться!» — отметила ведущая.