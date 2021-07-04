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Дания обыграла Чехию и попала в полуфинал чемпионата Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/dbufodbold

Сборная Дании обыграла сборную Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу — 2020 со счетом 2:1.

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни открыл счет на пятой минуте матча. Затем преимущество увеличил нападающий Каспер Дольберг на 42-й минуте. Во втором тайме чешский форвард Патрик Шик смог отыграть только один мяч.

«Во втором тайме мы выпустили еще одного нападающего, старались играть быстрее и оказывать на датчан большее давление. После быстрого гола в начале второго тайма казалось, что это сработает. Но нам не удалось сравнять счет — к концу матча у нас просто закончились силы», — отметил после игры Шик.

Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 1992 года. 29 лет — самый долгий перерыв между двумя полуфиналами одной команды в истории ЧЕ. Соперником датчан в полуфинале стала Англия.

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