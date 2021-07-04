Кремль захотел увидеть Лукашенко в Крыму

Россия готова будет принять президента Белоруссии Александра Лукашенко с визитом в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове готовы и рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия — самая близкая, братская для нас страна», — сказал он.

«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно ждем», — подчеркнул в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков апреле этого года заявил, непризнание Белоруссией Крыма российским не осложняет отношения Москвы и Минска.