НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль захотел увидеть Лукашенко в Крыму

Источник:
«Россия-1»
287 1
Фото: © Пресс-служба президента России

Россия готова будет принять президента Белоруссии Александра Лукашенко с визитом в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове готовы и рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия — самая близкая, братская для нас страна», — сказал он.

«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно ждем», — подчеркнул в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков апреле этого года заявил, непризнание Белоруссией Крыма российским не осложняет отношения Москвы и Минска.

Еще по теме
Лукашенко перекрыл границу между Беларусью и Украиной
Белый дом раскрыл зарплаты сотрудников
США ввели мораторий на смертную казнь
ГРУ обвинили в сотнях кибератак по всему миру
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Две девочки и спасавший их мужчина утонули в Иртыше в Омской области
Ликвидирован пожар на бройлерной фабрике в Бийске
Скорость самокатов в Новосибирске ограничили
Турбазы и кинотеатры в Иркутской области примут только вакцинированных
Самое популярное
Черная дыра нарушила фундаментальный закон физики
Власти Кузбасса бешеными темпами взялись за проблему с детсадом
Новую пенсионную реформу проведут в России
Путин объяснил подорожание картошки до уровня бананов
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Adminsanek — 173 балла
  • chebo17 — 172 балла
  • Voloshin Serega — 167 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

Скорее эти упыри одобрят налог на бедность...

Nik3316

ЦитатаВ ходе рассмотрения было указано, что принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения.Акцизы...

лачинов

Ну вы еще вспомните "... не более двух сроков ...".

Очаков

Это будет последний военный комплекс, построенный в Уркаине.)
Sibnet.Ru