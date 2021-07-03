Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Италии обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала Евро-2020 со счетом 2:1. Итальянцы вышли в полуфинал, где сыграют против сборной Испании.

Команда Италии забила два мяча в первом тайме, отличились Николо Барелла и Лоренцо Инсинье. Бельгия ответила точным ударом с одиннадцатиметровой отметки Ромелу Лукаку на 47-й минуте.

Во втором тайме зрители забитых голов не увидели, итальянцы удержали победный счет, хотя последние минуты им пришлось постоянно обороняться. Бельгия после поражения покидает Евро-2020.

Команда Роберто Манчини одержала рекордную для себя тринадцатую победу подряд. Серия длится с 11 ноября 2020 года. Предыдущий рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.