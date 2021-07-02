Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком и автобусом в Томской области

Фото: © ГУ МВД по Томской области
КамАЗ, автобус и мотоцикл столкнулись утром в пятницу на подъезде к селу Тимирязеву, мотоциклист погиб на месте, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.
По данным полиции, авария на трассе произошла в пятницу в 8.20 по местному времени (4.20 мск).
«В результате столкновения мотоцикла, автомобиля КамАЗ и автобуса мотоциклист скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.
Полицейским предстоит установить обстоятельства и подробности смертельной аварии. Разыскиваются очевидцы происшествия.