Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком и автобусом в Томской области

КамАЗ, автобус и мотоцикл столкнулись утром в пятницу на подъезде к селу Тимирязеву, мотоциклист погиб на месте, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По данным полиции, авария на трассе произошла в пятницу в 8.20 по местному времени (4.20 мск).

«В результате столкновения мотоцикла, автомобиля КамАЗ и автобуса мотоциклист скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Полицейским предстоит установить обстоятельства и подробности смертельной аварии. Разыскиваются очевидцы происшествия.