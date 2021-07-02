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Белый дом раскрыл зарплаты сотрудников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Зарплаты мужчин и женщин в администрации президента США Джо Байдена практически равны — в среднем сотрудники Белого дома зарабатывают 93-94 тысячи долларов в год (6,7-6,8 миллиона рублей в год), следует из отчета.

Женщины зарабатывают в среднем 93,7 тысячи долларов, мужчины — 94,6 тысячи долларов в год, разница в доходах составляет 1%, следует из отчета, опубликованного Белым домом. Доля женщин среди сотрудников Белого дома составляет около 60%.

Максимальную годовую зарплату в размере 180 тысяч долларов получают 22 сотрудника. В этот список входят пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава администрации Рон Клейн и старший советник президента Нира Танден.

Сотрудникам, занимающим должности младшего звена, ежегодно выплачивается по 48 тысяч долларов. Самые маленькие зарплаты у экономиста Белого дома Джина Сперлинга и координатора по реагированию на коронавирус Джеффа Зиента — они получают 36 тысяч долларов в год.

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Политика #Мир
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