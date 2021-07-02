Директора детдома задержали по делу об изнасиловании детей

Директора Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области задержали по делу об изнасиловании малыша одним из воспитанников. По данным регионального СК, руководитель учреждения знала о происходящем.

По версии следствия, 12-летний воспитанник учреждения совершил насилие в отношении малолетнего. Об этом стало известно директору центра. Но она скрывала факт насилия и не сообщила о нем в полицию.

Директор провела внутреннее служебное расследование. Но оно не повлияло на подростка, и в дальнейшем он вновь пошел на аналогичное тяжкое преступление. Сотрудники центра позже рассказали об этом в телефонном разговоре, запись которого попала в социальные сети.

Сотрудники регионального Следственного комитета задержали директора, проводится допрос подозреваемой. 12-летнего воспитанника отправили в психиатрическую больницу на обследование.

В отношении директора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Если ее вину докажут, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Также СУ СКР по Иркутской области возбудил дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.