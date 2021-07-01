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Водитель погиб после обгона на трассе в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Водитель «ГАЗели» после обгона на трассе врезался в грузовик и в другую «ГАЗель», сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, в среду вечером водитель, управляя автомобилем «ГАЗель», двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска по автодороге Р-254. 

Завершив маневр обгона, он дальше поехал по полосе, предназначенной для встречного движения, и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo и с автомобилем «ГАЗель», который следовал за автомобилем Volvo.

В результате ДТП от полученных травм водитель первой «ГАЗели» умер. Пострадал водитель Volvo. По факту произошедшего проводится проверка. Уточняются причины и обстоятельства аварии.

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