Водитель погиб после обгона на трассе в Новосибирской области

Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области
Водитель «ГАЗели» после обгона на трассе врезался в грузовик и в другую «ГАЗель», сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
По предварительной информации, в среду вечером водитель, управляя автомобилем «ГАЗель», двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска по автодороге Р-254.
Завершив маневр обгона, он дальше поехал по полосе, предназначенной для встречного движения, и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo и с автомобилем «ГАЗель», который следовал за автомобилем Volvo.
В результате ДТП от полученных травм водитель первой «ГАЗели» умер. Пострадал водитель Volvo. По факту произошедшего проводится проверка. Уточняются причины и обстоятельства аварии.
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