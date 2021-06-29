Начались съемки второй части фильма «Достать ножи» с Крейгом

Съемки сиквела «Достать ножи» начались в Греции, в роли
детектива Бенуа Бланка снова снимется актер Дэниэл Крейг, сообщил в Twitter режиссер
и сценарист проекта Райан Джонсон.
«Первый день съемок очередного расследования Бенуа Бланка. Спасибо всем милым людям в Греции за то, что позволили нам совершить все эти убийства на их мирных берегах», — написалон.
Пока подробностей сюжета второго фильма «Достать ножи» нет.
В сиквеле появятся новые герои, которых исполнят Дэйв Батиста («Стражи
галактики»), Кэтрин Хан («Бруклин 9-9»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»),
Жанель Моне («Скрытые фигуры»), Джессика Хенвик («Игра престолов»), Лесли
Одом-младший («Гамильтон») и Кейт Хадсон («Маршалл»).
По сюжету первого фильма независимый детектив Бенуа Бланк
расследует загадочную смерть известного автора криминальных романов Харла
Тромби. Его находят мертвым после празднования 85-летия. Основной версией
становится самоубийство, но частный детектив Бланк сомневается в этом
и начинает допрашивать всех близких писателя.
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