Начались съемки второй части фильма «Достать ножи» с Крейгом

Съемки сиквела «Достать ножи» начались в Греции, в роли детектива Бенуа Бланка снова снимется актер Дэниэл Крейг, сообщил в Twitter режиссер и сценарист проекта Райан Джонсон.

«Первый день съемок очередного расследования Бенуа Бланка. Спасибо всем милым людям в Греции за то, что позволили нам совершить все эти убийства на их мирных берегах», — написалон.

Пока подробностей сюжета второго фильма «Достать ножи» нет. В сиквеле появятся новые герои, которых исполнят Дэйв Батиста («Стражи галактики»), Кэтрин Хан («Бруклин 9-9»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Жанель Моне («Скрытые фигуры»), Джессика Хенвик («Игра престолов»), Лесли Одом-младший («Гамильтон») и Кейт Хадсон («Маршалл»).

По сюжету первого фильма независимый детектив Бенуа Бланк расследует загадочную смерть известного автора криминальных романов Харла Тромби. Его находят мертвым после празднования 85-летия. Основной версией становится самоубийство, но частный детектив Бланк сомневается в этом и начинает допрашивать всех близких писателя.