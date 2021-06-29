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Тома Харди и Идриса Эльбу увидели в роли новых Бондов

Источник:
People
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Фото: © кадр из фильма «И целого мира мало»

Актер Пирс Броснан, сыгравший агента 007 в нескольких частях бондианы, назвал имена актеров, которым бы лучше всего подошла роль Джеймса Бонда.

«На ум приходит Идрис Эльба. В нем столько мощи и напряжения. Он был бы великолепен. — отметил Броснан. — Еще выделил бы Тома Харди. Он умеет быть брутальным и одновременно обаятельным как мальчишка — вернее, они оба это могут», — сказал Броснан журналу People.

Вопрос Пирсу Броснану о новом Бонде был задан из-за того, что Дениэл Крейг, исполнивший агента 007 в последних фильмах, собирается покинуть проект. Его участие в фильме «Не время умирать» станет финальным.

Пирс Броснан играл агента 007 в период с 1995 по 2002 годы и снялся в таких фильмах бондианы, как «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда», «И целого мира мало», а также «Умри, но не сейчас».

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