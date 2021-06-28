Резкий рост тарифов на мусор в Новосибирске признали законным

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение московского суда о том, что тарифы на вывоз мусора в Новосибирской области повышены на 40% обоснованно.

В конце прошлого года департамент по тарифам Новосибирской области увеличил для единого регионального оператора «Экология-Новосибирск» тариф на вывоз мусора примерно на 40% или 23,47 рубля с человека.

Повысить тариф властям пришлось из-за указаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Новосибирское правительство пыталось оспорить это решение в суде.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение московского арбитража, который отклонил иск властей Новосибирской области к ФАС, сообщается на сайте апелляционного суда.