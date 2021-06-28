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Водитель разбил молотком экран Tesla для проверки авто

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер TechRax решил проверить, как поведет себя электрокар Tesla Model 3 с неработающим экраном панели управления — видеозапись эксперимента опубликована на YouTube.

Дисплей в электрокарах Tesla отвечает за работу большинства функций в автомобиле. Также на экране отображается скорость машины и цифровое изображение самого электрокара и других участников движения.

Сначала блогер несильно бил молотком по дисплею, имитируя случайные контакты при эксплуатации. Затем после еще нескольких ударов экран треснул и погас, но автомобиль продолжил движение. Не повлияло на ход Tesla и то, что дисплей оторвали.

Эксперимент завершился в фирменном сервисном центре Tesla, где экран заменили за 1,5 тысячи долларов (106 тысяч рублей).

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