Водитель разбил молотком экран Tesla для проверки авто

Блогер TechRax решил проверить, как поведет себя электрокар Tesla Model 3 с неработающим экраном панели управления — видеозапись эксперимента опубликована на YouTube.

Дисплей в электрокарах Tesla отвечает за работу большинства функций в автомобиле. Также на экране отображается скорость машины и цифровое изображение самого электрокара и других участников движения.

Сначала блогер несильно бил молотком по дисплею, имитируя случайные контакты при эксплуатации. Затем после еще нескольких ударов экран треснул и погас, но автомобиль продолжил движение. Не повлияло на ход Tesla и то, что дисплей оторвали.

Эксперимент завершился в фирменном сервисном центре Tesla, где экран заменили за 1,5 тысячи долларов (106 тысяч рублей).