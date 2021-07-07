Опустевшая паперть: по кому ударит цифровизация

Доля безналичных платежей приближается к 95% — быстро, удобно, надежно. Цифровизация кажется благом, но... не для всех. Отказ населения от бумажных купюр грозит «безработицей» уличным музыкантам и нищим.

Стены, облицованные мраморной плиткой, глушат шум проходящих поездов. Десятки людей спешат по узкому переходу станции метро «Красный проспект». Женщина, сидящая на лавочке, тянет руку. В сжатых пальцах — пластмассовая кружка с двухрублевой монеткой на дне. Прохожий бросает пятак. Монеты сегодня собираются медленно, а купюры вообще стали большой редкостью. У подавляющего большинства жителей Новосибирска в кошельке минимум наличных…

И завтра не будет лучше. Аналитики настаивают, цифровизация — необратимый процесс. А значит, людям, зарабатывающим на улице, неизбежно придется искать другие способы прокормить себя.

«Дефицит милосердия»

«Безналичные платежи — закономерный тренд, обусловленный цифровизацией всей финансовой системы», — комментирует заместитель управляющего по бизнесу Новосибирским филиалом РГС Банка Сергей Хлебников.

Изменения пришли во все сферы жизни. Сделать переводы, оплатить услуги, купить продукты можно не выходя из дома. Это, вкупе с трендом на индивидуализацию в обществе, больно удалило по «локальному» милосердию, считает завкафедрой социологии НГУЭУ Светлана Ильиных.

По данным ЦБ РФ за 2020 год, объем операций с использованием банковских карт составил 103 триллиона рублей, только четверть из них пришлась на снятие наличных. Переводы между физическими лицами выросли на 27%.

«Цифровизация повлияла на появление дефицита милосердия. И в целом развитие общества сейчас таково, что происходит выхолащивание ценностей милосердия. Если раньше мы спокойно могли помочь нуждающемуся человеку, то сегодня люди относятся к этому крайне равнодушно», — констатирует Ильиных.

«Дай Бог, если соберешь»

После распада Советского Союза на паперти появились лже-больные и нищие, под предлогом несчастья зарабатывающие неплохие деньги. Но сейчас заработать на подаянии сложно и, вероятно, с протянутой рукой остались только те, кто действительно живет на милостыню, предполагает Ильиных.

«Даже если они и зарабатывают, то, скорее всего, их заработки крайне невелики», — отмечает социолог. Ее словам вторят и сами нищие.

«Я раньше за полтора-два часа могла собрать 150-200 рублей. Сейчас, дай Бог, если за день такую сумму соберешь», — нищая из перехода метро пытается перекричать гул проезжающего поезда в метро.

Ладонь бережно разглаживает мятую 50-рублевую купюру, оставленную неравнодушным прохожим. «А в прошлом году стали совсем мало подавать», — грустно добавляет она.

В 2020 году триггером для увеличения доли безналичного оборота и исчезновения бумажных денег в кошельках россиян стала пандемия коронавируса. Те, кто еще сопротивлялся и не хотел отказываться от старых привычек, оказались вынуждены освоить онлайн и бесконтактные платежи.

И этот тренд будет только усиливаться. «Вероятно, через некоторое время доля безналичных расчетов достигнет 95-99%, в то время как 1-5% все еще будут принадлежать наличным», — прогнозирует кандидат экономических наук, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Нам можно перевести на карту»

Тотальная цифровизация коснулась представителей еще одной уличной профессии — артистов и музыкантов. Но благодаря более молодому возрасту и, соответственно, энергичности и продвинутости они еще сколько-то продержатся. К тому же, в отличие от нищих, им подают охотнее. Социологи говорят, что за 30 лет капитализма люди разучились жалости, но научились платить за то, что нравится.

Возле ДК «Академия» гитарист исполняет композицию Цоя. Еще один молодой человек подходит к прохожим и тянет черную шляпу. Люди изредка кидают в нее монетки. Один из слушателей разводит руками — нет наличных. Молодой человек со шляпой доверительно объясняет: «Нам можно перевести на карту». Но соглашаются перевести далеко не все.

«Почти половина дохода сейчас по безналу. Конечно, в наличных потеряли и доходы меньше. Но зато безналичными переводят больше. Никто не переводит по пять рублей, а 30, 50, 100 и больше», — говорит помощник музыканта.

Цифровизацию не следует путать с информатизацией. Первое — это внедрение облегчающих, систематизирующих и минимизирующих участие человека «умных» технологий в процессы на производствах, в логистике, обработке данных и других сферах. А информатизация — это технологии обеспечения доступа и ускорение обмена информацией между людьми.

Но если уличные музыканты готовы к изменениям, то на паперти ситуация иная. Вряд ли кто-то остановится у бабушки с кружкой и откроет онлайн-банк. Да и принимать безналичную помощь возможности иногда нет.

«В 2014 сын у меня заболел менингитом. Дали инвалидность. Я сначала кредиты брала на лекарства. А потом у нас дом сгорел», — рассказывает, нервно теребя завязанный под подбородком платок, бабушка из метро.

Пенсии в 9,2 тысячи стало катастрофически не хватать. Банки перестали давать кредиты. Пошла в микрозаймы... Теперь она и рада бы сообщить неравнодушным номер карты, но карта арестована.

Но еще остается надежда на продукты. «Когда стоишь у магазинов, много подают продуктами. Спасибо за это!» — благодарит нищая.

«Сделаю хоть что-то хорошее»

«Из теневых форм расчетных отношений наличные деньги будут активно вытесняться, поскольку такие расчеты будут становиться более хлопотными и неудобными… На замену наличным платежам могут прийти безналичные, причем как уже существующие их формы, так и новые», — уверен Твердохлеб.

А значит, людям на паперти рано или поздно придется учиться жить в новой реальности. Получится ли — большой вопрос, считает социолог. Вряд ли настоящие нищие смогут создать и стать участниками новых форматов вроде «виртуальной паперти».

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Надежда у обездоленных — на уже существующие благотворительные фонды, помогающие людям в сложной жизненной ситуации.

«Люди стали более активны в отношении благотворительности, которая позволяет перечислить деньги с карты. При этом мотивы могут быть разными. В том числе — "я хоть что-то сделаю хорошее"», — говорит социолог.

Главное, по ее словам, чтобы общество окончательно морально не деградировало: «Мы знаем, что общество развивается циклически. Мы, вероятно, пройдем этот цикл, и поднимемся на более высокий уровень, и состояние крайней сосредоточенности исключительно на себе изменится».