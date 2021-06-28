Супермодель Хайди Клум обнажила грудь для пляжной фотосессии

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум показала, как выглядит ее обнаженное тело в 48 лет. Снимки с пляжной фотосессии она опубликовала в Instagram.

Автором снимков стал британский фотограф и режиссер Джон Рэнкин Уодделл. Обращаясь к нему под постом, Хйди Клум написала: «Кажется, мой муж хотел бы твою работу».

На фотографиях 48-летняя супермодель, у которой четверо детей, позирует топлес на белом песке. Снимок оценили «лайками» почти 120 тысяч пользователей Сети, хотя другие публикации Клум собирают в среднем по 50 тысяч «лайков».