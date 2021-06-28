Супермодель Хайди Клум обнажила грудь для пляжной фотосессии

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум показала, как
выглядит ее обнаженное тело в 48 лет. Снимки с пляжной фотосессии она
опубликовала в Instagram.
Автором снимков стал британский фотограф и режиссер Джон
Рэнкин Уодделл. Обращаясь к нему под постом, Хйди Клум написала: «Кажется, мой
муж хотел бы твою работу».
На фотографиях 48-летняя супермодель, у которой четверо детей, позирует топлес на белом песке. Снимок оценили «лайками» почти 120 тысяч пользователей Сети, хотя другие публикации Клум собирают в среднем по 50 тысяч «лайков».
Иркут 69У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"
misha5958317Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........
UynachalnicaХарошая инициатива! Нужно и дальше продолжать, допустим: вице-губернатор по контролю за проведением старушек...
UynachalnicaРасширят то, расширят, а кто ее потянуть сможет после июня? Тут еще с новой волной и штаммами, как бы...