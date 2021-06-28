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Супермодель Хайди Клум обнажила грудь для пляжной фотосессии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Toglenn / CC BY-SA 4.0

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум показала, как выглядит ее обнаженное тело в 48 лет. Снимки с пляжной фотосессии она опубликовала в Instagram.

Автором снимков стал британский фотограф и режиссер Джон Рэнкин Уодделл. Обращаясь к нему под постом, Хйди Клум написала: «Кажется, мой муж хотел бы твою работу».

На фотографиях 48-летняя супермодель, у которой четверо детей, позирует топлес на белом песке. Снимок оценили «лайками» почти 120 тысяч пользователей Сети, хотя другие публикации Клум собирают в среднем по 50 тысяч «лайков».

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Иркут 69

У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"

misha5958317

Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........

Uynachalnica

Харошая инициатива! Нужно и дальше продолжать, допустим: вице-губернатор по контролю за проведением старушек...

Uynachalnica

Расширят то, расширят, а кто ее потянуть сможет после июня? Тут еще с новой волной и штаммами, как бы...
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