Новосибирск вошел в топ экологически активных городов

Новосибирск занял третье место в рейтинге городов РФ по экологической активности, составленном сервисом «+1 Город», и стал лидером по темпам ее роста.

В основу рейтинга легла аналитика 78 тысяч городских экологических сервисов в 850 населенных пунктах России. Первые места по числу таких сервисов заняли Москва и Санкт-Петербург.

На третьем месте по общему количеству сервисов оказался Новосибирск, в котором представлено 2 тысячи 911 экологических сервисов.

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«При этом за год их количество увеличилось на 39%. Это лидер по темпам роста экологических и социальных сервисов среди всех городов России», – говорится в сообщении.

Например, в Новосибирске представлены пункты приема ненужной одежды и обуви «Добробокс» и «Густобокс», пункты приема вторсырья – «Полимер Рецикл Н», «Арктика Сити», «Тайгер-Сибирь», социально и экоответственный бизнес – kids- и pets-friendly кафе, кофейни со скидками на кофе в свои кружки и другие.