МИД назвал цель провокации британского эсминца у Крыма

Провокация с британским эсминцем Defender в Черном море нужна была для того, чтобы укрепить на Западе миф о непредсказуемости России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для чего это нужно? Для того, чтобы именно в информационно-политическом пространстве стран Запада укреплять миф, созданный в том числе и в недрах Брюсселя, относительно нашей якобы непредсказуемости, относительно нашей якобы угрозы этому самому Западному миру. Вот для этого нужны провокативные действия», — цитирует ТАСС Захарову.

По словам Захаровой, в этом инциденте есть политический компонент. «Он заключается в провокативной деятельности стран НАТО. А Британия является страной НАТО вблизи наших границ на протяжении длительного времени. Вот это является политическим компонентом. Бесконечное создание какой-то турбулентности, провокаций», — отметила представитель МИД.

Британский эсминец Defender 23 июня пересек российскую границу и на три километра вторгся в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, бомбардировщик Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.