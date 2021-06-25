НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД назвал цель провокации британского эсминца у Крыма

Источник:
ТАСС
686 7
Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Провокация с британским эсминцем Defender в Черном море нужна была для того, чтобы укрепить на Западе миф о непредсказуемости России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для чего это нужно? Для того, чтобы именно в информационно-политическом пространстве стран Запада укреплять миф, созданный в том числе и в недрах Брюсселя, относительно нашей якобы непредсказуемости, относительно нашей якобы угрозы этому самому Западному миру. Вот для этого нужны провокативные действия», — цитирует ТАСС Захарову.

По словам Захаровой, в этом инциденте есть политический компонент. «Он заключается в провокативной деятельности стран НАТО. А Британия является страной НАТО вблизи наших границ на протяжении длительного времени. Вот это является политическим компонентом. Бесконечное создание какой-то турбулентности, провокаций», — отметила представитель МИД.

Британский эсминец Defender 23 июня пересек российскую границу и на три километра вторгся в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, бомбардировщик Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

Еще по теме
ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии
Кремль посчитал инцидент с британским эсминцем провокацией
Франция и Германия призвали к диалогу с Россией
Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» политиками Запада
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Искусственный дождь вызовут в Приангарье для тушения огня
Экс-глава Тувы нашел новую работу
Красноярский Роспотребнадзор повременил с обязательной вакцинацией
Крупный пожар произошел в ангаре с транспортом под Новосибирском
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Охотники убили медведя-людоеда в парке «Ергаки»
Обсуждение (7)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • лис67 — 92 балла
  • tgu20-031-037 — 91 балл
  • серж2000 — 91 балл
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
68
Кремль посчитал инцидент с британским эсминцем провокацией
53
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
35
Новые санкции Евросоюза ударят по населению Белоруссии
27
Россия покидает Евро-2020
24
США приготовили новые санкции против России
Sibnet.Ru