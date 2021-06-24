Ливни с сильным ветром пообещали новосибирцам

Синоптики пообещали новосибирцам на пятницу сильные дождь и ветер, осадки продолжатся также в выходные, об этом сообщил в четверг пресс-центр мэрии.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в пятницу в Новосибирске ожидаются сильные дожди, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью будет 8-10, днем – 15-17 градусов.

В ночь на субботу ожидается 9-11 градусов тепла, днем – 17-19 градусов. Дожди продолжатся, но они будут уже не такими сильными, ослабнет также ветер.

Ночью в воскресенье будет 10-12 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 19-21 градусов, также возможен небольшой дождь.