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Ливни с сильным ветром пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Синоптики пообещали новосибирцам на пятницу сильные дождь и ветер, осадки продолжатся также в выходные, об этом сообщил в четверг пресс-центр мэрии.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в пятницу в Новосибирске ожидаются сильные дожди, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью будет 8-10, днем – 15-17 градусов.

В ночь на субботу ожидается 9-11 градусов тепла, днем – 17-19 градусов. Дожди продолжатся, но они будут уже не такими сильными, ослабнет также ветер.

Ночью в воскресенье будет 10-12 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 19-21 градусов, также возможен небольшой дождь.

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