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Российский беспилотник на базе БелАЗа прошел испытания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © БелАЗ

Российский 90-тонный беспилотник Belaz-7558R на базе карьерного самосвала Белаз-7558В успешно прошел первый этап испытаний в Белоруссии, сообщил управляющий директор компании-разработчика ГК «Цифра» Павел Растопшин.

«Как показали испытания, производительность роботизированных самосвалов выше на 21%, поскольку они могут работать беспрерывно в самых тяжелых условиях на уровне самого первоклассного водителя», — цитирует РИА Новости Растопшина.

Машины испытывали в Белоруссии на месторождении «Ситницкое», крупнейшем предприятии в Европе по добыче и переработке щебня. Новый беспилотник предназначен для перевозки горной массы в сложных условиях глубоких карьеров, где не могут быть использованы многотонные самосвалы, в различных климатических условиях от +50 и до -50 градусов.

Это вторая серийная модель, которую начали производить ГК «Цифра» и БелАЗ: два года назад компании представили 130-тонный самосвал-беспилотник.

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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.

borzii 2.0

попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.
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