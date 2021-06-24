Российский беспилотник на базе БелАЗа прошел испытания

Российский 90-тонный беспилотник Belaz-7558R на базе карьерного самосвала Белаз-7558В успешно прошел первый этап испытаний в Белоруссии, сообщил управляющий директор компании-разработчика ГК «Цифра» Павел Растопшин.

«Как показали испытания, производительность роботизированных самосвалов выше на 21%, поскольку они могут работать беспрерывно в самых тяжелых условиях на уровне самого первоклассного водителя», — цитирует РИА Новости Растопшина.

Машины испытывали в Белоруссии на месторождении «Ситницкое», крупнейшем предприятии в Европе по добыче и переработке щебня. Новый беспилотник предназначен для перевозки горной массы в сложных условиях глубоких карьеров, где не могут быть использованы многотонные самосвалы, в различных климатических условиях от +50 и до -50 градусов.

Это вторая серийная модель, которую начали производить ГК «Цифра» и БелАЗ: два года назад компании представили 130-тонный самосвал-беспилотник.