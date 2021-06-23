Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец

Российский сторожевой корабль в Черном море открыл предупредительную стрельбу по британскому ракетному эсминцу HMS Defender в Черном море, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что британский эсминец нарушил российскую территориальную границу в районе крымского мыса Фиолент, углубившись за нее на три километра, при этом экипаж не реагировал на предварительные предупреждения о нарушении госграницы.

Для того чтобы остановить продвижение британского корабля, самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу его движения, сбросив четыре осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250Т. Только после этого HMS Defender сменил курс.

Эсминец HMS Defender вошел в акваторию Черного моря 14 июня. До того эсминец находился в Средиземном море в составе авиагруппы британского авианосца Queen Elizabeth. Основным вооружением корабля является зенитный ракетный комплекс PAAMS.