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Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Royal Navy

Российский сторожевой корабль в Черном море открыл предупредительную стрельбу по британскому ракетному эсминцу HMS Defender в Черном море, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что британский эсминец нарушил российскую территориальную границу в районе крымского мыса Фиолент, углубившись за нее на три километра, при этом экипаж не реагировал на предварительные предупреждения о нарушении госграницы.

Для того чтобы остановить продвижение британского корабля, самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу его движения, сбросив четыре осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250Т. Только после этого HMS Defender сменил курс.

Эсминец HMS Defender вошел в акваторию Черного моря 14 июня. До того эсминец находился в Средиземном море в составе авиагруппы британского авианосца Queen Elizabeth. Основным вооружением корабля является зенитный ракетный комплекс PAAMS.

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Оборона #Армия
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