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Самый высокогорный в Сибири пляж появится на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Кош-Агачского района

Благоустройство пляжа на озере Каменистое началось в селе Кош-Агач Республики Алтай, расположенном на высоте почти в 2 тысячи метров над уровнем моря, сообщают власти региона.

Берег озера кошагачцев в скором времени превратится в комфортную и современную зону отдыха. Здесь уже расширили береговую зону, параллельно выравнивают линию побережья, укладывают пляжные дорожки. Подрядчики намерены максимально сохранить природный ландшафт.

На прибрежной территории планируется установить беседки, площадку для пляжного волейбола, торговые ряды. Ожидается, что к концу июля тут появятся лежаки с зонтами, кабинки для переодевания и другие объекты для комфортного отдыха.

Пляж благоустраивают по программе формирования комфортной городской среды. В этом году проект реализуется во всех районах республики и в Горно-Алтайске.

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Республика Алтай #Туризм
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