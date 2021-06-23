Меркель поблагодарила Путина за «руку примирения» после войны

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, заявил официальный представитель кабмина немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Канцлер подчеркнула, что страдания, которые причинили совершенные немцами преступления жителям в России, а также на Украине, в Белоруссии и в других бывших советских республиках, ощущают миллионы семей. Канцлер глубоко благодарна за то, что так много граждан этих стран протянули руку примирения Германии», — цитирует ТАСС Зайберта.

Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе германской стороны. В сообщении пресс-службы российского президента отмечается, что Меркель «выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война».

Ранее во вторник на сайте Кремля и в немецком интернет-издании Zeit Online была опубликована статья Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченная к памятной дате. В ней российский лидер, в частности, отметил, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой».

Российский лидер обратил внимание, что вся послевоенная история континента подтверждает: процветание и безопасность возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию.