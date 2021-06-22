Новосибирские ученые выяснили, у кого больше антител

Ученые выяснили, что больше всего антител от коронавируса образуется у тех, кто переболел, а затем вакцинировался, сообщила младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Анна Тимофеева.

В январе-апреле 2021 году большая часть сотрудников ИХБФМ СО РАН вакцинировалась препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В мае 2021 года был проведен иммуноферментный анализ их образцов крови на планшетах с иммобилизованным RBD (фрагмент S-белка коронавируса).

В соответствии с данными анкетирования доноров разделили на четыре группы: переболевшие COVID-19, а затем вакцинированные Спутник V, не болевшие, вакцинированные Спутником V, переболевшие COVID-19, но не вакцинированные и не вакцинированные, и не болевшие.

У доноров, перенесших COVID-19, а затем вакцинированных Спутником V (группа 1), количество антител против коронавируса оказалось самым высоким. Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ.

У вакцинированных (группа 2) количество антител выше, чем у переболевших (группа 3). Дело в том, что среди последних были люди со средним и легким течением COVID-19. В литературе есть данные о том, что тяжесть симптомов коррелирует с количеством образующихся антител и со скоростью снижения титра антител по прошествии времени.

В плазме крови части доноров четвертой группы (отметивших отсутствие симптомов болезни и не вакцинированных) тоже были обнаружены антитела к RBD-фрагменту S-белка коронавируса. Дело в том, что некоторые люди (их немного) могут переносить COVID-19 бессимптомно или с симптомами, характерными для ОРВИ. При таком течении заболевания также образуются антитела против белков вируса SARS-CoV-2.