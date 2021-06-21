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Кремль отказался исключить США из списка недружественных стран

Источник:
ТАСС
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Фото: Sibnet.ru

США остаются в списке недружественных России стран, нет никаких поводов исключать это государство из списка до реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что на встречах лидеров «достигаются понимания того, где говорить бесполезно, где говорить нужно, где стороны не согласны категорически друг с другом и где полностью могут действовать в унисон».

«Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора. Главы государств все-таки не имеют возможности из-за постоянного цейтнота говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно, а детали потом обговариваются на рабочем уровне», —заметил Песков.

Поэтому, по его словам, пока нет поводов для исключении США из списка недружественных стран после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

В мае на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия.

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