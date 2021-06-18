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Отечественные смартфоны разработают для российских военных

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Минобороны России на базе военного технополиса «Эра» разрабатывает для военнослужащих и членов их семей смартфоны отечественного производства и мобильные приложения для повседневной деятельности, сообщил замруководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук.

«Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе "Аврора", в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь», — цитирует ТАСС Осадчука.

По его словам, в технополисе «Эра» уже апробируется проект «Кварц» по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных. «Мы пытаемся рассмотреть возможность использования мобильных приложений для решения задач повседневной деятельности», — уточнил он.

«Разворачивается система "Паспорт", которая обеспечивает доступ военнослужащего к тем данным, которые ему нужны в повседневной жизни», — также отметил замруководителя департамента.

Осадчук добавил, что эта система также создана для оптимизации повседневной деятельности как военнослужащего, так и членов его семьи.

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Оборона #Армия #Смартфоны #Гаджеты
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